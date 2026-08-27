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Топ Линия

27.08.2026
16:00
+ 651
Лига Европы UEFA. Раунд плей-офф. Ответные матчи
Арарат-Армения
Унив. Крайова
Арарат-АрменияУнив. Крайова
27.08.2026
16:00
+ 684
Лига Европы UEFA. Раунд плей-офф. Ответные матчи
Иберия 1999
Ягеллония
Иберия 1999Ягеллония
27.08.2026
17:00
+ 653
Лига Европы UEFA. Раунд плей-офф. Ответные матчи
Зальцбург
Мьельбю
ЗальцбургМьельбю
27.08.2026
17:00
+ 651
Лига Европы UEFA. Раунд плей-офф. Ответные матчи
Омония
Синт-Трёйден
ОмонияСинт-Трёйден
27.08.2026
15:00
+ 116
US Open. Квалификация
Ринкон Даниэль
Барриос Вера Марсело Томас
Ринкон ДаниэльБарриос Вера Марсело Томас
27.08.2026
15:00
+ 114
US Open. Квалификация
Гаубас Вилюс
Венделкен Гарри
Гаубас ВилюсВенделкен Гарри
27.08.2026
15:00
+ 116
US Open. Квалификация
Самуэль Тоби
Гарин Кристиан
Самуэль ТобиГарин Кристиан
27.08.2026
15:00
+ 114
US Open. Квалификация
Дугаз Азиз
Гуэррири Андреа
Дугаз АзизГуэррири Андреа
27.08.2026
16:30
+ 347
Кубок мэра Москвы
ЦСКА
Спартак Москва
ЦСКАСпартак Москва
28.08.2026
09:00
+ 327
Кубок мэра Москвы
Автомобилист
Шанхай Дрэгонс
АвтомобилистШанхай Дрэгонс
28.08.2026
12:30
+ 93
Кубок мэра Москвы
Динамо Москва
Торпедо НН
Динамо МоскваТорпедо НН
05.09.2026
10:00
+ 430
КХЛ. Регулярный чемпионат
Локомотив
Трактор
ЛокомотивТрактор
20.10.2026
19:00
+ 109
NBA. Регулярный сезон
Детройт Пистонс
Бостон Селтикс
Детройт ПистонсБостон Селтикс
20.10.2026
23:00
+ 109
NBA. Регулярный сезон
Нью-Йорк Никс
Филадельфия Севенти Сиксерс
Нью-Йорк НиксФиладельфия Севенти Сиксерс
21.10.2026
01:30
+ 106
NBA. Регулярный сезон
Сан-Антонио Спёрс
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
21.10.2026
23:00
+ 109
NBA. Регулярный сезон
Орландо Мэджик
Атланта Хокс
Орландо МэджикАтланта Хокс
27.08.2026
16:30
+ 279
CS2. BLAST Open Fall
Team Falcons
Lynn Vision Gaming
Team FalconsLynn Vision Gaming
28.08.2026
09:00
+ 284
CS2. BLAST Open Fall
DENDELE CS
Aurora Gaming
DENDELE CSAurora Gaming
28.08.2026
11:30
+ 280
CS2. BLAST Open Fall
Team Spirit
G2 Esports
Team SpiritG2 Esports
28.08.2026
14:00
+ 286
CS2. BLAST Open Fall
paiN Gaming
Natus Vincere
paiN GamingNatus Vincere
27.08.2026
15:40
WTT Feeder. Оломоуц. Женщины
Такея Мисузу
Ван Эми
Такея МисузуВан Эми
27.08.2026
15:05
WTT Feeder. Оломоуц. Пары
Чуа Джош Шао Хань/Куэк И.
Сантоси Д./Залевский М.
Чуа Джош Шао Хань/Куэк И.Сантоси Д./Залевский М.
27.08.2026
14:55
Setka Cup
Масловский Александр
Максимкив Олег
Масловский АлександрМаксимкив Олег
27.08.2026
14:55
+ 4
Setka Cup
Азаров Артём
Болтенков Денис
Азаров АртёмБолтенков Денис

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Ставки на спорт онлайн в букмекерской конторе OLIMPBET

OLIMPBET — официальный букмекер, один из лидеров беттинг-индустрии не только в России, но и в СНГ. Компания работает с 2012 года. Она выстраивает отношения с пользователями на основе доверия, прозрачности и честной игры, объединяя сотни тысяч бетторов.

OLIMPBET — не просто платформа для ставок на спорт, а современная экосистема, где сочетаются инновации и высокая надёжность.

Ставки на спорт в БК OLIMPBET

На сайте и в мобильном приложении каждый день доступны тысячи спортивных событий. Пользователи могут заключать пари как до начала матча, так и во время игры: анализировать статистику, выбирать исходы, включая форы и тоталы, а также прогнозировать долгосрочные результаты турниров.

В линии представлены все популярные виды спорта, на которые можно сделать ставку:

    • Футбол — чемпионаты и кубки разных уровней, в том числе топовые европейские лиги. 
    • Хоккей — НХЛ, КХЛ, ВХЛ, МХЛ и т. д.
    • Баскетбол — НБА, Евролига, Единая Лига ВТБ и другие значимые события.
    • Теннис — турниры Большого шлема, ATP, WTA, ITF и челленджеры.
    • Бокс и ММА — топовые бои и андеркарды.
    • Киберспорт — ивенты по CS2, Dota 2, Valorant, Overwatch 2, StarCraft 2.

Также в линии есть и дополнительные направления — гандбол, бейсбол, снукер, водное поло и многое другое. Каждое событие сопровождается расширенной росписью, а коэффициенты обновляются в реальном времени.

Почему выбирают OLIMPBET

Легальность и надёжность

OLIMPBET — лицензированный букмекер, работающий в рамках законодательства РФ и СРО букмекеров. Все расчёты прозрачны, выигрыши выплачиваются оперативно, а данные клиентов защищены современными средствами шифрования.

Компания выступает за ответственную игру — пользователи могут самостоятельно ограничить сумму и время ставок, а также узнать о безопасном беттинге.

Партнёрство и поддержка спорта

Букмекер активно развивает российский спорт:

    • Футбол: титульный партнёр Суперкубка России.
    • Хоккей: официальный партнёр «Спартака», «Динамо» М, «Амура», ЦСКА, «Сочи», «Адмирала», «Северстали», СКА и «Нефтехимика», титульный партнёр ВХЛ и МХЛ.
    • Гандбол: официальный партнёр клуба «Чеховские медведи» и тутульный партнёр Суперлиги.
    • Единоборства: генеральный партнёр TOP DOG, Force FC и Professional Wrestling League.

Всё это подтверждает, что OLIMPBET — важный и надёжный союзник российского спорта.

Признание и награды

Достижения букмекерской компании были отмечены экспертами и профессиональным сообществом. За последние годы компания OLIMPBET удостоилась многих престижных наград в разных номинациях. Вот лишь некоторые из них:

    • 2022 — «Лучший букмекер по версии рунета», «Лучший клиентский сервис».
    • 2024 — «Лучший сайт», «Лучший букмекер Казахстана», «Стратегический партнёр в сфере развития хоккея».
    • 2025 — «За развитие и популяризацию хоккея», «Лучший букмекер Казахстана».

Мобильные ставки и онлайн-сервис

Пользователи могут заключать пари не только на сайте OLIMPBET, но и в мобильном приложении. Здесь интуитивно понятный интерфейс и доступны все функции — от регистрации и пополнения счёта до вывода средств. 

Что можно делать в приложении:

    • Делать ставки в режиме реального времени и до начала матча.
    • Смотреть трансляции.
    • Получать уведомления о результатах и изменениях коэффициентов.
    • Использовать бонусы и узнавать об акциях.

Ставки на спорт онлайн через официальный сайт OLIMPBET — это комфорт, скорость и полное погружение в процесс.

Преимущества OLIMPBET

    • Легальность и надёжность. 
    • Прозрачные расчёты и быстрые выплаты.
    • Регулярные акции и бонусы.
    • Широкая линия и большой выбор спортивных событий. 
    • Бонусный клуб с кешбэком деньгами и выплатами за сохранение VIP-статуса.
    • Удобное мобильное приложение. 
    • Служба поддержки 24/7.

OLIMPBET — это сочетание надёжности, технологий и любви к спорту. Здесь каждый беттор, независимо от опыта, найдёт подходящий для себя формат пари и может быть уверен в честности и прозрачности всех процессов.

ХК ЦСКА
ХК «Динамо» Москва
ХК «Спартак»
ХК «Северсталь»
ХК «Амур»
ХК «Адмирал»
ХК «Нефтехимик»
ХК «Сочи»
ХК СКА
OLIMPBET чемпионат Молодёжной Хоккейной Лиги
OLIMPBET Чемпионат России — ВХЛ
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Professional Wrestling League
Федерация спортивной борьбы России
Российский футбольный союз
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