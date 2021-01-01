Бонусная программа ООО «БК «Олимп» — «WB1500»

1. Общие положения

1.1. Настоящие условия участия (далее — «Условия») в Бонусной программе лояльности (далее — «Программа») определяют условия и порядок участия в Бонусной программе.

1.2. Программа действует на территории Российской Федерации.

1.3. Программа вступает в силу с 18 августа 12:00 2021 года по МСК и действует до 18 сентября 12:00 2021 года по МСК.

1.4. Программа не подлежит досрочному прекращению.

1.5. Программа может продлеваться Организатором, при этом при продлении Программы Организатор может изменять Условия Программы

2. Термины и определения

Программа — настоящая бонусная программа Организатора, направленная на формирование и увеличение активности Участников в получении услуг, оказываемых Организатором.

Накопительная карта — интерактивная карта Участника Программы, номер которой соответствует номеру Игрового счета Участника, на котором храниться информация, содержащаяся на накопительной карте (текущее количество бонусов). По запросу Участника Накопительная карта может предоставлена Участнику Организатором в электронном виде для последующего распечатывания Участником.

Оферта — публичная оферта Организатора, предлагаемая Участнику для участия в Программе.

Акцепт — согласие Участника на участие в Программе, оформленное в специальном окне на официальном сайте Организатора.

Бонусы — бонусы, зачисляемые/списываемые на/с Накопительной карты Участника в соответствии с Программой. Бонусы могут быть использованы в соответствии с Программой.

Участник — физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, являющееся участником азартных игр в букмекерской конторе, зарегистрированное на официальном сайте Организатора, принимающее участие в пари и заключающее основанное на риске соглашение о выигрыше с Организатором, давшее согласие на участие в Программе.

Исход — результат события, указанного в линии.

Игровой счет — аккаунт Участника, индивидуальный раздел Участника на официальном сайте Организатора, на котором отражается информация об остатке денежных средств после совершения ставок и расчета результата событий, и количестве бонусов на Накопительной карте, операций.

Начисление бонусов — операция, связанная с совершением Участником действий на официальном сайте Организатора, в результате которой начисляются бонусы.

Организатор — организатор Программы — общество с ограниченной ответственностью «БК «Олимп» (ОГРН 1127747004648), осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе.

Отмененная ставка — ставка, по которой было отменено пари Организатором.

Официальный сайт — сайт Организатора в сети Интернет, расположенный по адресу olimp.bet.

Списание бонусов — операция, совершаемая Участником, в соответствии с условиями Программы.

Ставка — интерактивная ставка — денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор Организатору по поручениям Участников и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами Организатора.

3. Участие в Программе

3.1. Участие в Программе является добровольным. Программа осуществляется на условиях публичной оферты, для лиц старше 18 лет.

3.2. Для присоединения к Программе Участник должен дать свое согласие на участие в Программе, нажав на специальное поле согласия с условиями Программы на официальном сайте Организатора. Без получения такого согласия Участник не участвует в Программе.

3.3. Активация Накопительной карты происходит с момента получения согласия от Участника на участие в Программе.

3.4. Накопительная карта используется для начисления бонусов.

3.5. Участник может иметь только одну Накопительную карту.

4. Начисление бонусов. Порядок расчета.

Согласно Программе, новым участникам Организатора может быть предоставлен суммарный бонус — сумма в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, состоящий из 3 (трех) бонусов по 500 рублей, далее каждый по отдельности именуемый — «бонус», на которые заключаются пари на сайте и в приложении Букмекерской конторы при условии соблюдения, указанного ниже:

4.1. Участник может получить бонус согласно настоящим правилам единожды. Бонус предоставляется исключительно участникам, которые ранее не были зарегистрированы в Букмекерской конторе. Если в период действия Программы участник Организатора закрывает свой игровой счёт и затем открывает новый игровой счёт, бонус при открытии нового игрового счёта такому участнику не предоставляется.

4.2. После прохождения регистрации и прохождения полной идентификации в Букмекерской конторе начисляется первый бонус номиналом 500 рублей.

4.3. Если пари на первый бонус рассчитывается как проигрыш, то на бонусный счет зачисляется второй бонус номиналом 500 рублей.

4.4. Если пари на второй бонус рассчитывается как проигрыш, то на бонусный счет зачисляется третий бонус номиналом 500 рублей.

4.5. Если пари на начисленный бонус рассчитывается как выигрыш, то последующие бонусы не начисляются.

4.6. Максимальное количество бонусов в рамках настоящей программы — 3.

4.7. Срок действия бонуса — 30 дней с момента начисления.

4.8. Бонусы начисляются на Накопительную карту. Бонусы можно использовать в соответствии с пунктом 5 настоящих Условий Программы.

4.9. Бонусы, начисленные в рамках Программы, не могут быть проданы, переведены или уступлены другому лицу или использованы другим образом, кроме как в порядке, предусмотренным настоящими Условиями Программы.

5. Использование бонусов

5.1. Чтобы заключить пари на бонус, участник должен иметь статус идентификации «Профессиональный».

5.2. Все начисленные бонусы можно использовать только целиком, на всю сумму 500 (пятьсот) рублей, только на ставки типа ординар с коэффициентом от 2.

5.3. В случае отмены/возврата ставки по любым причинам, пари на бонус рассчитывается как проигрыш участника.

5.4. В случае выигрыша пари, ставкой по которой явился Бонус, на Игровой счет Игрока засчитывается сумма бонуса (500 рублей). При этом данная сумма может быть использована для совершения интерактивных ставок в соответствии с пунктом 5.17 Правил азартных игр Организатора.

5.5. Повторное начисление бонусов в случае проигрышей, указанных в п. п. 4.3. и 4.4., происходит в течение 24 часов с момента расчета пари.

5.6. Бонусы, предоставляемые в рамках настоящей Программы, не суммируются с другими бонусами и специальными предложениями Организатора.

6. Обязанности и ответственность Участника

6.1. Участник самостоятельно контролирует баланс бонусов на Накопительной карте.

6.2. В случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а также при несвоевременном изменении устаревших сведений Участник самостоятельно несет риск любых негативных последствий.

6.3. Участник несет ответственность за сохранность пароля от Игрового счета и недопущение несанкционированного доступа посторонних лиц к управлению Игрового счетом.

7. Обязанности и ответственность Организаторов

7.1. Организатор обеспечивает своевременное начисление бонусов на Накопительную карту.

7.2. Организатор осуществляет управление и развитие Программой.

7.3. Организатор информирует Участника об изменении баланса бонусов, действующих для него персональных предложениях и акциях на официальном сайте.

7.4. Организатор оставляет за собой право применить ограничения к любому из участнику в соответствии с настоящим пунктом, в виде исключения из Программы в любое время, без какого-либо предварительного уведомления и объяснения причин. При этом все совершенные пари на бонусы рассчитываются как проигрышные пари. Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, применяются только к тем участникам, которые используют Программу в качестве источника дохода, минимизируя потери при осуществлении ставок, или осуществляя какие-либо мошеннические действия на логине, или нарушающие Правила азартных игр Организатора.